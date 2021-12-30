Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Haberler
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Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndüŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü. Sürücüsünün kontrol altına alamadığı yangın, ihbarla bölgeye giden itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

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İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Son Dakika Haberleri

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