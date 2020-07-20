Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev aldı Şanlıurfa'da seyir halinde alev alarak yanan otomobilde hasar oluştu.

Şanlıurfa'da seyir halinde alev alarak yanan otomobilde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçendeki Emniyet Caddesi'nde meydana geldi. Bakır Ş.'ye ait 63 YR 777 plakalı otomobil, seyir hlindeyken bir anda motor kısmı alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracından inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin kısa süren çalışması sonucu alevler söndürülürken yanan araçta ise maddi hasar meydana geldi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA