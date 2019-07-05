Şanlıurfa'da seyir halindeki asfalt yüklü kamyon alev aldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken alev alan asfalt yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Mürsel Bilen'in kullandığı Karayolları 92. Şube Şefliği'ne ait 21 DS 832 plakalı asfalt yüklü kamyonda Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip uzaklaşarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, karayolunu trafiğe kapattı.

Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kamyonun kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle yaklaşık iki saat kapalı kalan kara yolu yeniden açıldı.

Kaynak: AA