ŞANLIURFA - Alev alan otomobilin motor kısmı yandı - Haberler
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ŞANLIURFA - Alev alan otomobilin motor kısmı yandı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarında Hamza Özbakan'ın kullandığı 63 KP 067 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu

Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarında Hamza Özbakan'ın kullandığı 63 KP 067 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Motor kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü, otomobili park ederek durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, patlama ihtimaline karşı vatandaşları uyararak uzaklaştırdı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aracın motor kısmı büyük çapta hasar meydana geldi.

ŞANLIURFA - Alev alan otomobilin motor kısmı yandı

ŞANLIURFA - Alev alan otomobilin motor kısmı yandı

ŞANLIURFA - Alev alan otomobilin motor kısmı yandı

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AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarında Hamza Özbakan'ın kullandığı 63 KP 067 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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