ŞANLIURFA - Alev alan otomobilin motor kısmı yandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarında Hamza Özbakan'ın kullandığı 63 KP 067 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu

Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarında Hamza Özbakan'ın kullandığı 63 KP 067 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Motor kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü, otomobili park ederek durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, patlama ihtimaline karşı vatandaşları uyararak uzaklaştırdı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aracın motor kısmı büyük çapta hasar meydana geldi.