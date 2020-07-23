Şanlıurfa'da serinlemek için kanala giren 2 kuzen boğuldu (2)
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Şanlıurfa'da serinlemek için kanala giren 2 kuzen boğuldu (2)

Şanlıurfa'da serinlemek için kanala giren 2 kuzen boğuldu (2) KUZENLERİN CESETLERİNE ULAŞILDI Serinlemek için sulama kanalına giren ve bir süre sonra kaybolan kuzenler İbrahim ve Ahmet Yılmaz'ın, dalgıç polisler tarafından yapılan arama çalışmalarında kayboldukları yerden 15 kilometre...

Şanlıurfa'da serinlemek için kanala giren 2 kuzen boğuldu (2)
23.07.2020 00:50 | Son Güncelleme: 23.07.2020 01:12

Şanlıurfa'da serinlemek için kanala giren 2 kuzen boğuldu (2)
KUZENLERİN CESETLERİNE ULAŞILDI
Serinlemek için sulama kanalına giren ve bir süre sonra kaybolan kuzenler İbrahim ve Ahmet Yılmaz'ın, dalgıç polisler tarafından yapılan arama çalışmalarında kayboldukları yerden 15 kilometre uzaklıkta cansız bedenlerine ulaşıldı. Sulama kanalından çıkarılan iki kuzenin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

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