Şanlıurfa'da serinlemek için gölete giren Suriyeli genç boğuldu Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren genç, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren genç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çatak Mahallesi Atatürk Barajı Göleti kenarında yakınlarıyla piknik yapan Suriye uyruklu Abdulbasit Nasır (19), serinlemek için gölete girdi. Nasır, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar gölette arama çalışması başlattı.

Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu gencin cesedine ulaştı.

Nasır'ın cenazesi otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA