Şanlıurfa'da serinlemek için baraj gölüne giren iki kişi boğuldu
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Şanlıurfa'da serinlemek için baraj gölüne giren iki kişi boğuldu

Şanlıurfa'da serinlemek için baraj gölüne giren iki kişi boğuldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren iki kişi boğuldu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren iki kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Yaslıca Mahallesi Atatürk Baraj Gölü kıyısında bulunan piknik alanında serinlemek için suya giren Ömer Faruk Zaman (19) ve İbrahim Erenbuğ (16) akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin müdahalesiyle bir süre sonra sudan çıkarılan Zaman ve Erenbuğ, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zaman ve Erenbuğ, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Baraj gölüne giren 3 kardeşten sadece biri sudan çıkarılabilmişti, hastanede hayatını kaybetti
Baraj gölüne giren 3 kardeşten sadece biri sudan çıkarılabilmişti, hastanede hayatını kaybetti
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