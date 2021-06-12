Şanlıurfa'da seracılık projesinde ilk hasat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da seracılık projesinde ilk hasat

Şanlıurfa'da seracılık projesinde ilk hasat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM) ile ortaklaşa yürütülen "Toplum Temelli Seracılık" projesi kapsamında serada yetiştirilen patlıcan ve salatalıkların ilk hasadını gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM) ile ortaklaşa yürütülen "Toplum Temelli Seracılık" projesi kapsamında serada yetiştirilen patlıcan ve salatalıkların ilk hasadını gerçekleştirdi.

Güneşi, suyu, iklimi ile bereketli tarım topraklarına sahip olan Şanlıurfa'da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM) ile ortaklaşa yürüttüğü projelerden biri olan 'Toplum Temelli Seracılık' projesinde toprakla buluşturulan patlıcan ve salatalık fidelerinden ilk hasat yapıldı.

İstihdamın ve ekonominin yerel yönetimler tarafından desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM) tarafından tamamı hibe yoluyla yapılan bu proje Şanlıurfa'da seracılık ve tarım alanında farklı bir ses getirdi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Göç işleri Şube Müdürlüğünün koordinesinde 2 bin 150 metrekare alan üzerine kurulu olan ve yenilenebilir enerjiden en iyi şekilde istifade edebilmek için modern ve tam otomatik bir sistem ile sulanan seralar 30 ailenin de ekmek kapısı oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün kendi elleriyle hasadını yaptığı ürünler toplandıktan sonra pazarlarda satışa sunularak Şanlıurfalı kadınların geçim kaynağı oluyor.

"Toplum temelli seralarımızın sayısını artıracağız"

Sebze ve meyve kurutma tesisi yanında kurulan seralarda ilk hasadı yapan Beyazgül, proje ile hem ekonomiye katkı sağlandığını hem de istihdamın artırıldığını belirtti. Beyazgül, "İçerisinde bulunduğumuz seraların sayısını artıma gayreti ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu seralar istihdamın artırılması açısından çok önemlidir. Belediyemiz öncülüğünde kadın girişimi üretim ve işleme kooperatifi ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir çalışma kapsamında burada çevre halkından çalışan ev ekonomisine katkıda bulunan kadınlarımız var. Burada yetişen ürünler tamamen doğal ve organik bugün de ilk hasadı yaptık. Memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da seracılık projesinde ilk hasat
Şanlıurfa'da seracılık projesinde ilk hasat
Şanlıurfa'da seracılık projesinde ilk hasat
Şanlıurfa'da seracılık projesinde ilk hasat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı
Sedat Peker'in videolarında adı geçen MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Metin Uca Hande Erçel Hasibe Eren Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da seracılık projesinde ilk hasat - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 13:25:32. #1.16#

title