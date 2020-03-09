Şanlıurfa'da Sera Kent projesi hayata geçirilecek
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'da Sera Kent projesi hayata geçirilecek - Haber
Harran Üniversitesi, Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Eyyübiye, Güncel

Şanlıurfa'da Sera Kent projesi hayata geçirilecek

Eyyübiye Belediyesi ile Harran Üniversitesi arasında Sera Kent projesi için ön görüşme yapıldı.

09.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:32
Şanlıurfa'da Sera Kent projesi hayata geçirilecek

Eyyübiye Belediyesi ile Harran Üniversitesi arasında Sera Kent projesi için ön görüşme yapıldı.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un seçim vaatlerinden biri olan Sera Kent projesi için düğmeye basıldı. Başkan Kuş, uygulamaya koyacağı dev proje için meclis üyeleriyle birlikte Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sabri Çelik ile ön görüşme yaptı. Harran Üniversitesi rektörlük binasında yapılan görüşmede Sera Kent projesi masaya yatırıldı. Rektör Çelik, yapılan görüşmede Eyyübiye ve Şanlıurfa için yapılacak güzel olan her şeye katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Kuş da ön görüşmesi yapılan Sera Kent ile istihdama katkı sunacaklarını belirterek," Rektörümüze sonsuz teşekkür ederim. Projemize olumlu yaklaştı. İnşallah üniversitemizle birlikte hayata geçireceğimiz bu proje ile Eyyübiye ve Şanlıurfa'da istihdama büyük katkı sağlayacağız. Rektörümüze ve kurmaylarına çok çok teşekkür ederim. Rektörün destekleri ve katkılarıyla inşallah daha güzel projeleri de birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
Merkel'den sürpriz Türkiye hamlesi: Her türlü çabayı göstereceğim Haber
Merkel'den sürpriz Türkiye hamlesi: Her türlü çabayı göstereceğim
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak James Jeffrey Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Hülya Avşar Sinan Akçıl
Spor Podolski Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da Sera Kent projesi hayata geçirilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 21:05:27. #1.15#