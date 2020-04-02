Şanlıurfa'da selin izleri siliniyor Şanlıurfa'da selin izleri siliniyorŞANLIURFA'da, sağanak yağmurun ardından yaşanan selin oluşturduğu hasarın izleri siliniyor.

Şanlıurfa'da selin izleri siliniyor

ŞANLIURFA'da, sağanak yağmurun ardından yaşanan selin oluşturduğu hasarın izleri siliniyor. Su baskını sonrası evlerinin içi çamur olan vatandaşlar temizlik çalışması yaparken, arazileri zarar gören çiftçiler de yardım istedi.

Şanlıurfa, dün etkili olan şiddetli yağış kırsal bölgelerde sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi sonucu evleri su dolan Hamurkesen Mahallesinde mahsur kalan 12 kişi, itfaiye ekiplerince botla kurtarıldı. Aşırı yağışlardan dolayı ekili araziler ile fıstık ağaçları da zarar gördü. Tıkanan tahliye borularının açılmasıyla birlikte suların çekilmesiyle bölgedeki evler ise çamur altında kaldı. Mahalle sakinleri evdeki eşyalarını dışarı çıkarıp temizlik yaptı. 6 çocuğuyla birlikte yağışlarda mahsur kaldığını belirten Bekir Badıllı, 'Burada her yağış sonrasında küçük olan tahliye borularının tıkanması sonucu evimiz ve tarlamız sular altında kalıyor. Defalarca bu sorunu yetkililere bildirmemize rağmen bir türlü çözüm bulunmadı. Evimdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Traktörüm sular altında kalınca çalışmıyor. Fıstık ağaçlarım zarar gördü. Evde kullanacağımız bir şey kalmayınca çocukları akrabalarımın evine gönderdim' dedi.

Yağış sonrasında evlerinde sel temizliği yaptığını ifade eden Sabri Ağaç, tarım arazilerinin zarar görmesiyle çiftçilerin mağdur olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: DHA