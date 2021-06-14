Şanlıurfa'da şelengo hasadı başladı
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Şanlıurfa'da şelengo hasadı başladı

Şanlıurfa'da şelengo hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de sadece Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yetiştirilen şelengonun hasadı başladı.

Türkiye'de sadece Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yetiştirilen şelengonun hasadı başladı. Dışı karpuza, içi kavuna, tadı ise salatalığa benzeyen şelengonun kilosu ise bu yıl 3 liradan alıcı buluyor.

Türkiye'de sadece Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yetiştirilen şelengo hasadı başladı. Normalde Temmuz ayında başlayan hasat bu yıl yaşanan kısmi kuraklık nedeniyle yaklaşık bir ay erken başladı. Tuzlanarak tüketildiği gibi salatası ve turşusu da yapılan şelengo, Nisan ayının sonlarında ekiliyor. Yaz sonunda hasadı yapılan şelengonun acı olanlarının şifalı olduğuna inanılıyor. Yaklaşık 45 derece sıcağın altında sabah erken saatlerde toplanan şelengo, isilik tedavisinde de kullanılıyor. Kısa sürede tüketilmediği taktirde tadı bozulan şelengonun fiyatı bu yıl yaklaşık 3 liradan alıcı buluyor.

"Dış görünüşü karpuz, iç görünüşü kavuna benziyor"

Ailesiyle birlikte tarlaya giderek şelengo toplayan Hakan Zencirci, "Dış görünüşü karpuz, iç görünüşü kavuna benzeyen şelengo sadece Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yetişiyor. 40-45 derece sıcağın altında bunu topluyoruz. Sıcağa dayanıklıdır. Bu yıl fiyatları yüksek bekliyorduk ama kilosu 3 liraya satılıyor. Tabi emeğimizin karşılığını vermiyor. Sabah erkenden saat 05.00'da kalkıyoruz. Saat 07.00'a kadar hal pazarına yetiştirmemiz lazım yoksa ürünümüz çöpe gider. Zaten bunun iki günde tüketilmesi lazım, tüketilmezse çöpe gider. Ürünü yetiştirerek ailemize katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

Tarladan toplanan şelengo torbalara konulduktan sonra hal pazarına götürülerek satılıyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da şelengo hasadı başladı
Şanlıurfa'da şelengo hasadı başladı
Şanlıurfa'da şelengo hasadı başladı
Şanlıurfa'da şelengo hasadı başladı
Şanlıurfa'da şelengo hasadı başladı
Şanlıurfa'da şelengo hasadı başladı
Şanlıurfa'da şelengo hasadı başladı
Şanlıurfa'da şelengo hasadı başladı
Şanlıurfa'da şelengo hasadı başladı
Şanlıurfa'da şelengo hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da şelengo hasadı başladı - Haberler Ekonomi
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