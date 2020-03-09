Şanlıurfa'da şehitler için kurban
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'da şehitler için kurban - Haber
Şanlıurfa, Suriye, İdlib, Güncel

Şanlıurfa'da şehitler için kurban

Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerler ve tüm şehitler için Şanlıurfa'da kurbanlar kesilip, dualar edildi.

09.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:02
Şanlıurfa'da şehitler için kurban

Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerler ve tüm şehitler için Şanlıurfa'da kurbanlar kesilip, dualar edildi.


Suriye'de Esed rejiminin hain saldırısı sonucu şehit olan askerler ve tüm şehitler için dualar eşliğinde kurbanlar kesildi. Kurbanları şehit kanı akmasın diye kestiğini söyleyen Hacim Dağ, "Mehmetçiklerimize, polisimize, devletimize Allah zeval vermesin. Allah düşmanlarımızı kahru perişan eylesin. Biz her zaman devletimizin, polisimizin yanındayız. İdlib'te şehit olan askerlerimizin kanının bir daha akmaması için kurbanlarımızı kestik. Dualarla eş, dost ve akrabalara yemek ikramında bulunduk. Allah bir daha öyle kötü olaylar göstermesin" diye konuştu.


Yemek ikramına katılan vatandaşlar ise yemek yedikten sonra ellerini açarak şehitler için dua etti. - ŞANLIURFA

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti Haber
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Haber
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Haber
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Angela Merkel Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Emrah Gülben Ergen Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın İsmail Kartal
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Ali Babacan
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da şehitler için kurban - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:55:42. #1.14#