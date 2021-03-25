Şanlıurfa'da şehir içi trafiği rahatlatacak Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı yarın açılıyor
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Şanlıurfa'da şehir içi trafiği rahatlatacak Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı yarın açılıyor

Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa'da şehir içi trafiği rahatlatacak Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı yarın açılıyor

Verimli toprakları ve gelişen organize sanayisi ile sürekli büyüyen Şanlıurfa'da, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımı düzenleyecek Şanlıurfa Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı yarın hizmete açılacak.

Verimli toprakları ve gelişen organize sanayisi ile sürekli büyüyen Şanlıurfa'da, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımı düzenleyecek Şanlıurfa Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı yarın hizmete açılacak.

Çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışıyla hayata geçirilen Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi konumunda bulunan Şanlıurfa, gelişen organize sanayisiyle büyümesini sürdürüyor.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kentin gelişimine bağlı olarak nüfusun, turistik ve ticari hareketliliğin hızla artmasıyla yaşanan trafik yoğunluğunun rahatlatılması, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın düzenlenmesi amacıyla Şanlıurfa Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı inşa edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yarın resmi açılışı yapılacak tam direksiyonel kavşak projesiyle şehir içi ve transit trafik birbirinden ayrılırken, bölgede güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım akışı sağlanacak.

Yıllık ortalama günlük trafik değeri 20 bin 208 olan kavşak, Şanlıurfa-Diyarbakır Devlet Yolu, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu ve Şanlıurfa Doğu Çevre Yolu güzergahlarının kesiştiği noktada yer alması bakımından önem taşıyor.

Projeye ilişkin bilgiler

Kavşak, 4 bin 240 metre uzunluğunda tek yol - bitümlü sıcak karışım ve 2 bin 930 metre uzunluğunda bölünmüş yol - BSK olarak toplam 7 bin 170 metre uzunluğunda inşa edildi.

Yapımına 3 Ekim 2017'de başlanan proje dahilinde, 911 metre uzunluğunda 7 köprü de bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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