Şanlıurfa'da satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu - Haberler

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Şanlıurfa'da satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu

AA, Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimde ele geçirilen yarım ton küflenmiş hurma imha edildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimde ele geçirilen yarım ton küflenmiş hurma imha edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bir seyyar satıcıda piyasadan daha uyguna satışa sunulan hurmaların kontrolünü gerçekleştirdi.

Kontrolde hurmaların küflü olduğunu belirleyen ekipler, tablada bulunan yarım ton hurmaya el koydu. Hurmalar imha edildi.

Ekipler, kısa süre önce de kentte 6 ton küflenmiş hurma ele geçirmişti.

Şanlıurfa'da satışa sunulan yarım ton küflenmiş hurmaya el konuldu

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa, Zabıta, Hurma, Güncel, Haberler

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