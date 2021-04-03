Şanlıurfa'da sarnıca düşen Suriyeli yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sarnıca düşen Suriyeli hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sarnıca düşen Suriyeli hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kırsal Akkese Mahallesi'nde Suriyeli Garip Berho (58), evinin önünde bulunan 5 metre derinliğindeki içinde su olan sarnıca düştü.
Berho'nun düştüğünü fark eden çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Su altı polislerinin çalışması sonucu Berho'nun cansız bedeni sarnıçtan çıkarıldı.
Suriyelinin cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü