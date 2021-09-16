Şanlıurfa'da şarampole devrilen pikap alev aldı - Haberler
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Şanlıurfa'da şarampole devrilen pikap alev aldı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da şarampole devrilen pikap alev aldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yoldaki büyükbaş hayvanlara çarparak şarampole devrilen pikap yandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yoldaki büyükbaş hayvanlara çarparak şarampole devrilen pikap yandı.

Cevher Sımaklı idaresindeki 13 DE 079 plakalı pikap, Siverek-Karacadağ yolu 20. kilometresinde, yoldaki büyükbaş hayvanlara çarpıp, şarampole devrildi.

Sürücü Sımaklı kendi imkanlarıyla alev alan araçtan çıkarak, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.

Aracın her tarafını saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada iki inek telef olurken, bir süre ulaşıma kapanan yol, yangının söndürülmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Şanlıurfa'da şarampole devrilen pikap alev aldı

Şanlıurfa'da şarampole devrilen pikap alev aldı

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şanlıurfa'da şarampole devrilen pikap alev aldı - Haberler
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