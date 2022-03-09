Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Abdulkadir Altıok idaresindeki 49 E 3703 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Ters dönen araçtaki sürücü ile Hacer Çiçek (26), Hatice Çiçek (30), Cihan Altıok (30), Muhammed Ensar Altıok (8), Emine Altıok (4), Muhammed Taha Çiçek (6), Yusuf Ekrem Çiçek (2) ve Ömer Asaf Çiçek (1) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Cuma Sarı - Güncel

Şanlıurfa, Otomobil, Güncel, Haberler

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