Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
Abdulkadir Altıok idaresindeki 49 E 3703 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Ters dönen araçtaki sürücü ile Hacer Çiçek (26), Hatice Çiçek (30), Cihan Altıok (30), Muhammed Ensar Altıok (8), Emine Altıok (4), Muhammed Taha Çiçek (6), Yusuf Ekrem Çiçek (2) ve Ömer Asaf Çiçek (1) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022