Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AA / Reşit Dağ - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Viranşehir-Diyarbakır yolu Demirci Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada Reşat Aydoğan (19), İbrahim Halil Aslan (22) ve Mazlum Şahin Vef (22) ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikeleri devam eden Aydoğan ve Vef ise Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Hayatını kaybeden Aslan ve yanındakilerin piknik yapmak için gittikleri Siverek ilçesindeki Karacadağ'dan evlerine döndükleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.

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AA / Reşit Dağ - Son Dakika Haberleri
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

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