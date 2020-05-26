Şanlıurfa'da saman yüklü tır yandı Şanlıurfa'da seyir halindeki saman yüklü tırın alev alması sonucu sürücü yaralandı.

Şanlıurfa'da seyir halindeki saman yüklü tırın alev alması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa - Birecik yolunun Arat Dağı mevkisinde R.A, yönetimindeki 63 NB 374 plakalı saman yüklü tır, seyir halindeyken alev aldı.

Alev alan tır ve içerisindeki saman balyaları, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Olayda yaralanan tır sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA