Şanlıurfa'da saman yüklü tır alev aldı Şanlıurfa'da saman balyası yüklü tır alev aldı.

Şanlıurfa'da saman balyası yüklü tır alev aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 38. kilometresinde meydana geldi. Abdulcelil B. idaresindeki 63 K 757 plakalı saman balyası yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürülen tırın dorsesinde hasar meydana gelirken tonlarca saman ise kül oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA