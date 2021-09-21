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ŞANLIURFA - Saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde saman yüklü kamyon çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde saman yüklü kamyon çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ramazan Gürel idaresindeki 63 AAP 941 plakalı kamyonun sürücü bölümünde Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kamyondan çıkan dumanları fark eden ve aracı durdurup yangına müdahale eden sürücü, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerce söndürülen yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi. Kamyonun kasasındaki samanların da bir kısmı zarar gördü.

ŞANLIURFA - Saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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