Şanlıurfa'da saman yangını
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üzeri çadırla örtülen samanlar alev aldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üzeri çadırla örtülen samanlar alev aldı.
Ofis Mahallesi'nde boş alanda üstü çadırla kapatılan saman henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Kısa sürede çevredeki kuruyan otlara sıçrayan ve yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında yaklaşık bir ton saman yandı.
Kaynak: AA
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