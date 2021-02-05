Şanlıurfa'da salça kovalarının içerisinde 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Şanlıurfa'da salça kovalarının içerisinde 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

05.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:08
Şanlıurfa'da salça kovalarının içerisinde 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa'da salça kovalarının içinde 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da salça kovalarının içinde 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir otobüsü durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada salça kovalarının içerisinde 15 ruhsatsız tabanca, 15 şarjör ile 16 mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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