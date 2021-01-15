Şanlıurfa'da saklandığı evdeki gizli bölmede yakalanan FETÖ firarisi kadın adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında saklandığı evdeki gizli bölmede yakalanan kadın, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince 11 Ocak'ta yakalanan Z.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonla ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır firari olan Z.T, saklandığı evin yatak odasındaki gardırobun içinden geçilerek girilebilen gizli bölmede yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü