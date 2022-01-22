ŞANLIURFA - Sahte para operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler
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ŞANLIURFA - Sahte para operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, piyasaya sahte para sürmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, piyasaya sahte para sürmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, ilçede bazı kişilerin piyasaya sahte para süreceğini tespit etti.

KOM ekiplerince ilçedeki bir adrese düzenlenen operasyonda, aynı seri numaralı 100 liralık 122 sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA - Sahte para operasyonunda 2 zanlı yakalandı

ŞANLIURFA - Sahte para operasyonunda 2 zanlı yakalandı

ŞANLIURFA - Sahte para operasyonunda 2 zanlı yakalandı

ŞANLIURFA - Sahte para operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Haber

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