Şanlıurfa'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Şanlıurfa'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Şanlıurfa'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
03.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:41

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Viranşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği ekipleri, atıl durumdaki bir iş yerinde sahte içki üretildiğini belirledi.

Ekiplerce iş yerinde yapılan aramada 250 şişe sahte içki, 376 içki şişesi, bin 370 içki şişesi kapağı, alkolmetre, su arıtma cihazı, 2 şişe gliserin, 2 bidon gıda boyası ile alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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