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Şanlıurfa'da sahte içki can aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da sahte içki can aldı Eski belediye başkanının oğlu sahte içkiden öldü Şanlıurfa'da sahte içki içtiği belirlenen eski belediye başkanının oğlu hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da sahte içki can aldı

Eski belediye başkanının oğlu sahte içkiden öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sahte içki içtiği belirlenen eski belediye başkanının oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas kırsal Mahallesinde yaşayan 56 yaşındaki İmam Demir içtiği içki sonrası fenalaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sahte içkiden hayatını kaybeden İmam Demir'in, 1992 yılındaki seçimleri Doğruyol Partisinden kazanan ve bir dönem başkanlık görevi yürüten Kısas Beldesi eski Belediye Başkanı İsa Demir'in oğlu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da sahte içki can aldı

Şanlıurfa'da sahte içki can aldı

Şanlıurfa'da sahte içki can aldı

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İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan - Son Dakika Haberleri

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