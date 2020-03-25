Şanlıurfa'da sahte hijyen ürünü operasyonu: 4 gözaltı
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Şanlıurfa, 3. Sayfa

Şanlıurfa'da sahte hijyen ürünü operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da kaçak ve sahte hijyen ürünlerinin üretildiği 2 ayrı depoya düzenlenen operasyonda, 3 bin 730 litre el temizleme jeli ile 8 bin 895 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

25.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:05
Şanlıurfa'da sahte hijyen ürünü operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da kaçak ve sahte hijyen ürünlerinin üretildiği 2 ayrı depoya düzenlenen operasyonda, 3 bin 730 litre el temizleme jeli ile 8 bin 895 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan 2 ayrı iş yerinde sahte hijyen ve dezenfektan ürünlerinin üretildiği bilgisi üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak ve sahte olarak üretildiği tespit edilen 3 bin 730 litre el temizleme jeli ile 8 bin 895 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Olayda sahte ürünler ürettikleri gerekçesiyle S.K., M.B., N.Z. ve M.S.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar hakkında 'Sahte ve yasa dışı ürün satmak veya üretmek" suçundan işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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