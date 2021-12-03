Şanlıurfa'da sahte EFT dekontuyla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da sahte EFT dekontuyla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da sahte EFT dekontuyla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da satın aldıkları ürünlerin parasını yatırdıklarına dair sahte EFT dekontu kullanarak 75 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da satın aldıkları ürünlerin parasını yatırdıklarına dair sahte EFT dekontu kullanarak 75 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin kent merkezi ve çevre illerde çeşitli işletmelere giderek mesai saatleri sonlarına doğru alışveriş yaptıkları ve ödemeyi EFT yoluyla gerçekleştirdiklerini söyleyerek sahte dekontla dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.A. (38), A.Z. (32), E.A. (31), A.K. (48) ve M.A'yı (46) gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şanlıurfa'da sahte EFT dekontuyla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da sahte EFT dekontuyla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da sahte EFT dekontuyla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı

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AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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