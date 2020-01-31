Şanlıurfa'da sahte döviz ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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Şanlıurfa'da sahte döviz ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 44 bin sahte avro ile Roma dönemine ait olduğu belirlenen altın ve gümüş sikke ele geçirildi.

31.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:44
Şanlıurfa'da sahte döviz ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

'da ekiplerinin düzenlediği operasyonda 44 bin sahte avro ile dönemine ait olduğu belirlenen altın ve gümüş sikke ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde piyasaya sahte para sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.


Bir süre takip edilen M.S.E. adlı şüphelinin aracını durduran ekipler, yapılan aramada 200 ve 100'er avroluk banknotlar halinde toplam 44 bin sahte avro ile Roma dönemine ait olduğu belirlenen altın ve gümüş sikke ele geçirdi.


Olayla ilgili şüpheli M.S.E. gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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