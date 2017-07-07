Şanlıurfa'da Sahte Deterjan Operasyonu

Şanlıurfa'da bir depoya düzenlenen operasyonda, 30 ton sahte deterjan ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarda Eyyübiye Mahallesi'nde sahte deterjan üretildiğini belirledi.



Ekipler, mahallede bir depoya düzenledikleri operasyonda 30 ton sahte üretilmiş deterjan ile ünlü markalara ait ambalajları ele geçirdi. Olayla ilgili depo sahibi gözaltına alındı.