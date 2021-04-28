ŞANLIURFA - Sahte barkodlu çuvallarda 22 ton gübre ele geçirildi
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, sahte barkodlu çuvallara doldurulmuş 22 ton gübre ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, sahte barkodlu çuvallara doldurulmuş 22 ton gübre ele geçirildi.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kırsaldaki Yenice Mahallesi'nde sahte barkodlu gübre bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerce M.D'nin evinin eklentilerinde yapılan aramada, sahte barkodlu çuvallara doldurulmuş 22 ton gübre ele geçirildi.
M.D. gözaltına alındı, gübrelere el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı