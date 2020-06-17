Şanlıurfa'da sahte altın operasyonunda 3 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da sahte altın operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, değeriyle oynanmış ve sahte olarak basılmış 247 çeyrek, yarım ve tam altın ile 455 gram altın ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da sahte altın operasyonunda 3 zanlı yakalandı
17.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:46

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, değeriyle oynanmış ve sahte olarak basılmış 247 çeyrek, yarım ve tam altın ile 455 gram altın ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, parada sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, değeriyle oynanmış ve sahte olarak basılmış 12 yarım ve 24 çeyrek altın ile 200 tam altın bulundu.

Aralarında imalathanenin de bulunduğu 2 iş yeri ve 1 ikametteki aramada ise sahte olduğu değerlendirilen yaklaşık 420 gram ağırlığında altın levha, 10 yarım, 1 çeyrek altın ve yaklaşık 35 gram eritme altın, hassas terazi, altın basımında kullanıldığı değerlendirilen 2 kalıp, hassas kalınlık ölçüm aleti, maşa, metal eritmekte kullanılan 5 hazne, pres, bükme, eritme ve tel astar makinesi, sabit mengene ile döküm ve imalatta kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, biri meslekten ihraç edilen polis memuru 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı Haber
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi Haber
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
İstanbul'a su sağlayan barajın üzeri yeşil tabakayla kaplandı
İstanbul'a su sağlayan barajın üzeri yeşil tabakayla kaplandı
4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu
4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu
Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı Kim Yo Jong'un bilinmeyenleri ortaya çıktı
Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı Kim Yo Jong'un bilinmeyenleri ortaya çıktı
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit...
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Patlak lastiği değiştirmek isteyen şoför, otobüsün altında kalarak can verdi
Patlak lastiği değiştirmek isteyen şoför, otobüsün altında kalarak can verdi
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Emre Kınay Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Türk İlaç Kadın Galatasaray
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da sahte altın operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 13:52:02. #1.15#
title