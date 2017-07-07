Şanlıurfa'da Sahte 30 Ton Deterjan ve 500 Litre Şampuan Ele Geçti

ŞANLIURFA'da polis tarafından baskın yapılan depoda kaçak üretilen sahte 30 ton deterjan ve 500 litre şampuan ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.



Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir ihbarla harekete geçti. Ekipler savcılık talimatıyla merkez Eyyübiye İlçesi'ndeki depoya baskın yaptı. Ekipler, depoda kaçak olarak üretilen ve piyasaya sürülmek üzere paketlenen sahte 30 ton deterjan ve 500 litre şampuan ele geçirdi. Deterjan ve şampuanlara el koyan polis, ismi açıklanmayan depo sahibini gözaltına aldı.



? - Şanlıurfa