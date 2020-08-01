Şanlıurfa'da sağlık çalışanları bayramda da görev başında
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Şanlıurfa'da sağlık çalışanları bayramda da görev başında

Şanlıurfa'da sağlık çalışanları bayramda da görev başında Korona virüs vakalarında artış yaşandığı Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nda da sağlık çalışanları büyük fedakarlık göstererek, yaşam savaşı veren hastaların hayata tutunma şansını artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

01.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 01.08.2020 13:21

Şanlıurfa'da sağlık çalışanları bayramda da görev başında

ŞANLIURFA - Korona virüs vakalarında artış yaşandığı Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nda da sağlık çalışanları büyük fedakarlık göstererek, yaşam savaşı veren hastaların hayata tutunma şansını artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Korona virüs vakalarında artış yaşandığı Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nda da sağlık çalışanları büyük fedakarlık göstererek, yaşam savaşı veren hastaların hayata tutunma şansını artırmak için çalışmalarına devam ediyorlar. Kent genelinde 182 filyasyon ekibi, gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını gayretle sürdürüyorlar.

Kentte son zamanlarda vaka sayıları artarken, İl Sağlık Müdürlüğü'nden de açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, toplam 182 filyasyon ekibinin Kurban Bayramı'nda da sahada olduğu ifade edilirken, vatandaşların bayramda sosyal mesafe ve hijyen konusunda daha dikkatli olmaları istendi.

Şanlıurfa'da sağlık çalışanları bayramda da görev başında

Kaynak: İHA

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