Şanlıurfa'da sağlık çalışanları bayramda da görev başında Korona virüs vakalarında artış yaşanan Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nda da sağlık çalışanları büyük fedakarlık göstererek görevlerine devam ediyor.

Korona virüs vakalarında artış yaşanan Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nda da sağlık çalışanları büyük fedakarlık göstererek görevlerine devam ediyor.

Korona virüs vakalarında artış yaşanan Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nda da sağlık çalışanları büyük fedakarlık göstererek, yaşam savaşı veren hastaların hayata tutunma şansını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Kent genelinde 182 filyasyon ekibi, gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını gayretle sürdürüyor.

Kentte son zamanlarda vaka sayıları artarken, İl Sağlık Müdürlüğünden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, toplam 182 filyasyon ekibinin Kurban Bayramı'nda da sahada olduğu ifade edilirken, vatandaşların bayramda sosyal mesafe ve hijyen konusunda daha dikkatli olmaları istendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA