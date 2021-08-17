Şanlıurfa'da sağlık çalışanını darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa'da sağlık çalışanını darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da sağlık çalışanını darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 şüpheli, sağlık çalışanını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 şüpheli, sağlık çalışanını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Viranşehir Devlet Hastanesinde bilgi işlemde görevli M.S. ile hasta yakınları İ.Ş, A.Ş. ve A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında hastane çalışanı M.S. darbedildi.

Şikayet üzerine 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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