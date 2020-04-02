Şanlıurfa'da sağanak yağış etkili oldu
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Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sağanak yağış etkili oldu

Şanlıurfa'da sağanak yağış etkili oldu Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sağanak yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.

02.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:33
Şanlıurfa'da sağanak yağış etkili oldu

Şanlıurfa'da sağanak yağış etkili oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sağanak yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa'da sağanak yağmur ve dolu etkili oluyor. Kentte ara ara devam eden yağış, ikindi saatlerinde yerini dolu yaşına bıraktı. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağıştı hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Öte yandan Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa'da yağış uyarısını yenileyerek, ani su baskını ve sel gibi konularda vatandaşların dikkatli olunmasını istedi.

Şanlıurfa'da sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: İHA

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Şanlıurfa'da sağanak yağış etkili oldu
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