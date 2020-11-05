Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
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Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

05.11.2020 11:55 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:59
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

ŞANLIURFA'da, sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

ŞANLIURFA'da, sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle zemin kattaki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Şanlıurfa'da, dün gece başlayan ve halen devam eden sağanak, su baskınlarına neden oldu. Yağışların etkili olduğu Devteşti Mahallesi'nde vatandaşlar, uyandıklarında ev ve iş yerlerini su bastığını fark etti. Belediyep ekipleri ve kendi imkanları ile suları tahliye eden vatandaşlar, ani yağış nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti.


Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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