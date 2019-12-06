Şanlıurfa'da sağanak, okulun istinat duvarını yıktı
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Şanlıurfa'da sağanak, okulun istinat duvarını yıktı

ŞANLIURFA'da, etkili sağanak nedeniyle Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki istinat duvarı çöktü.

06.12.2019 00:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 00:44
Şanlıurfa'da sağanak, okulun istinat duvarını yıktı

'da, etkili sağanak nedeniyle Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş 'nin bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi olası bir faciayı önlerken, çevreye saçılan taşlar yolu kapattı.

ve ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Yavuz Selim Mahallesi Açıksu Caddesi üzerindeki Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Lisesi'nin bahçe istinat duvarı çöktü. 2 metre yüksekliğindeki taş duvarın çökmesi nedeniyle yola savrulan molozlar nedeniyle yol araç trafiğine kapandı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı çökme sonrası, belediye ekipler bölgeye geçerek temizleme çalışması başlattı. Yağış nedeniyle belediye ekipleri su baskınları olan yerlerde tahliye çalışması yaptı.


Kaynak: DHA
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