Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
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Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
02.05.2020 03:02 | Son Güncelleme: 02.05.2020 03:05

Şanlıurfa'da sağanak etkili olduŞANLIURFA'da etkili olan sağanak, bazı bölgelerde su taşkınlarına yol açtı.

Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

ŞANLIURFA'da etkili olan sağanak, bazı bölgelerde su taşkınlarına yol açtı. Taşan sel suları nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Şanlıurfa ve ilçelerinde, öğleden sonra etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla 15 dakika süren yağış, kentin bazı mahallerinde su taşkınlarına neden oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa'da yağış uyarısını yenileyerek, ani su baskını ve sel gibi konularda vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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