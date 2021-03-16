ŞANLIURFA - Saçmaların isabet ettiği kişi yaralandı
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ŞANLIURFA - Saçmaların isabet ettiği kişi yaralandı

16.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:00

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavga sırasında av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği bir kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavga sırasında av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, oto sanayi sitesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Bu sırada kim tarafından ateşlediği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, oto elektrikçide bekleyen ve kavgayla ilgisi olmayan Mahmut K'ya (30) isabet etti.

Yaralanan Mahmut K. 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis tüfeği ateşleyen şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA - Saçmaların isabet ettiği kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Saçmaların isabet ettiği kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Saçmaların isabet ettiği kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Saçmaların isabet ettiği kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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