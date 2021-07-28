ŞANLIURFA'DA, SACDAN KAYDIRAK TEPKİSİ
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ŞANLIURFA'DA, SACDAN KAYDIRAK TEPKİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da Eyyübiye Belediyesi tarafından parka yaptırılan sacdan kaydırak, tepkiye yol açtı.

ŞANLIURFA'da Eyyübiye Belediyesi tarafından parka yaptırılan sacdan kaydırak, tepkiye yol açtı.

Eyyübiye Belediyesi tarafından Komiser Şakir Caddesi'nde bulunan Mustafa Kuş Parkı'ndaki çocuk oyun alanına, sac kaydırak yapıldı. Şubat ayında yerleştirilen kaydırak, havaların ısınmasının ardından parkta kayan çocukların kol ve bacaklarında yanıklara neden oldu. Bir süre parka gelen çocukların kullanamadığı kaydırak, ailelerin de tepkisine yol açtı. Aşırı sıcaklardan dolayı parka sacdan kaydırak yapılmasının yanlış olduğunu ifade eden aileler, yeniden düzenleme yapılmasını talep ettiler. Sosyal medyada da tepkiye yol açan sacdan kaydırakla ilgili ise, henüz belediyeden açıklama yapılmadı.

ŞANLIURFA'DA, SACDAN KAYDIRAK TEPKİSİ
ŞANLIURFA'DA, SACDAN KAYDIRAK TEPKİSİ
ŞANLIURFA'DA, SACDAN KAYDIRAK TEPKİSİ
ŞANLIURFA'DA, SACDAN KAYDIRAK TEPKİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Şanlıurfa'da belediyenin çocuk parkına yerleştirdiği sacdan kaydırak büyük tepki çekti: Çocuklar kebap olacak
Şanlıurfa'da belediyenin çocuk parkına yerleştirdiği sacdan kaydırak büyük tepki çekti: Çocuklar kebap olacak
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