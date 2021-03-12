ŞANLIURFA Şanlıurfa'da rüzgarda devrilen ağaçlar 2 otomobile zarar verdi
12.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:53
Şanlıurfa'da rüzgarda devrilen ağaçlar 2 otomobile zarar verdiŞANLIURFA'da etkili olan rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar, park halindeki 2 araca zarar verdi.
Şanlıurfa'da rüzgarda devrilen ağaçlar 2 otomobile zarar verdi
ŞANLIURFA'da etkili olan rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar, park halindeki 2 araca zarar verdi.
Şanlıurfa'da etkili olan rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle kent merkezinde 2 ağaç ise park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Otomobillerin zarar görmesine neden olan ağaçlar, ihbar üzerine gelen belediye görevlileri tarafından kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı