ŞANLIURFA Şanlıurfa'da rüzgarda devrilen ağaçlar 2 otomobile zarar verdi

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Şanlıurfa'da rüzgarda devrilen ağaçlar 2 otomobile zarar verdi

ŞANLIURFA'da etkili olan rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar, park halindeki 2 araca zarar verdi.

Şanlıurfa'da etkili olan rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle kent merkezinde 2 ağaç ise park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Otomobillerin zarar görmesine neden olan ağaçlar, ihbar üzerine gelen belediye görevlileri tarafından kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı