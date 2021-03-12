Şanlıurfa'da rüzgar ağaçları devirdi çatıları uçurdu
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Şanlıurfa'da rüzgar ağaçları devirdi çatıları uçurdu

12.03.2021 14:08 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:20
Şanlıurfa'da rüzgar ağaçları devirdi çatıları uçurdu

Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, devrilen ağaçlar park halindeki 2 araca zarar verdi.

Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, devrilen ağaçlar park halindeki 2 araca zarar verdi.

Şanlıurfa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar, park halindeki 2 araca zarar verdi, çatıları uçurdu. Kent merkezinde 2 ağaç park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Otomobillerin zarar görmesine neden olan ağaçlar, ihbar üzerine bölgeye giden belediye görevlileri tarafından kaldırıldı. Merkez Karaköprü ilçesinde ise şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu. Yola düşen çatı, belediye ekiplerince kaldırıldı.

Otomobilleri zarar gören araç sahipleri, 'cana geleceğine mala gelsin' diyerek kendilerini teselli etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da rüzgar ağaçları devirdi çatıları uçurdu
Şanlıurfa'da rüzgar ağaçları devirdi çatıları uçurdu
Şanlıurfa'da rüzgar ağaçları devirdi çatıları uçurdu
Şanlıurfa'da rüzgar ağaçları devirdi çatıları uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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