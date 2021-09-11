Şanlıurfa'da ruhsatsız silah tamiri yapılan iş yerlerine operasyon: 2 gözaltı

ŞANLIURFA'da jandarmanın ruhsatsız silah bakım ve tamiri yapılan iki iş yerine yaptığı baskında, silah ve meri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah tamir ve bakımlarının yapıldığı iki adres belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler ruhsatsız 1 tüfek, 1 tabanca, 2 şarjör, 11 av tüfeği ve 60 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma silah kaçakçılığı ve izinsiz silah tamiratı yaptıkları belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin alınması için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.