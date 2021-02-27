Şanlıurfa'da ruhsatsız sağlık kabinlerine operasyon: 2 tutuklama
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Şanlıurfa'da ruhsatsız sağlık kabinlerine operasyon: 2 tutuklama

27.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:44
Şanlıurfa'da ruhsatsız sağlık kabinlerine operasyon: 2 tutuklama

Şanlıurfa'da ruhsatsız olarak işlettikleri sağlık kabinlerinde temin ettikleri ilaçları satarak devleti zarara uğratan "sahte doktorlar"a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da ruhsatsız olarak işlettikleri sağlık kabinlerinde temin ettikleri ilaçları satarak devleti zarara uğratan "sahte doktorlar"a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü olarak kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Suruç, Akçakale ve Karaköprü ilçelerinde 4 ruhsatsız sağlık kabini ve 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, kendilerini doktor olarak tanıtıp, ücret karşılığı muayene ve tedavi yaptıkları vatandaşların kimlik bilgilerini kullanarak toplu şekilde reçete düzenlemek suretiyle temin ettikleri ilaçları depolayan ve bu ilaçları ücret karşılığı satarak devleti zarara uğrattığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kabinlerinde yapılan aramada, çeşitli marka ve türde 5 bin 250 kutu ilaç, 55 muayene cihazı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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