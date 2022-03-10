Şanlıurfa'da ruhsatsız av tüfeği ile 399 mermi ele geçirildi - Haberler

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Şanlıurfa'da ruhsatsız av tüfeği ile 399 mermi ele geçirildi

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da ruhsatsız av tüfeği ile 399 mermi ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız av tüfeği ve 399 mermi ele geçirildi.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız av tüfeği ve 399 mermi ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Kırlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir evde silah ve mühimmat bulunduğunu belirledi.

Ekiplerce zanlı M.A'nın evine düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 399 mermi ele geçirildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Yasin Dikme - Güncel

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