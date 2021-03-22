Şanlıurfa'da Roma dönemine ait 850 bronz sikke ele geçirildi
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Şanlıurfa'da Roma dönemine ait 850 bronz sikke ele geçirildi

22.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:23
Şanlıurfa'da Roma dönemine ait 850 bronz sikke ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 110 bronz sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 110 bronz sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin'den İzmir'e giden bir otobüste tarihi eser taşındığına yönelik aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek araçta arama yaptı.

Aramada Roma dönemine ait 110 bronz sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sikkeler ise Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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