Şanlıurfa'da restorasyon çalışmaları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, "eski Urfa" olarak bilinen bölgelerde yürütülen restorasyon çalışmalarını sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, "eski Urfa" olarak bilinen bölgelerde yürütülen restorasyon çalışmalarını sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince merkez Eyyübiye ilçesinin Bıçakçı Mahallesi'ndeki 16 ayrı sokakta orijinaline uygun cephe sağlıklaştırma ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

Restorasyon çalışmalarının ardından sokakların turizme kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Tarihin gün yüzüne çıkarıldığı bölgede çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü